Nessun taglio per accise sui carburanti e auto blu. E le promesse elettorali di Lega e 5 Stelle?

No al taglio delle accise dei carburanti, una delle promesse elettorali della Lega. No al taglio delle auto blu, una delle promesse elettorali del Movimento Cinque stelle. Con una sola decisione, quella di bocciare l’emendamento alla manovra, a firma Pd, per ridurre la tassa di 2 centesimi al litro, misura che sarebbe stata coperta con una contestuale riduzione di risorse per le auto blu, la commissione Bilancio alla Camera ha di fatto spalancato un’autostrada alle opposizioni per screditare agli occhi di milioni d’italiani i responsabili della nuova alleanza di governo. “Ha dell’incredibile la bocciatura del mio emendamento, che proponeva il taglio delle auto blu per finanziare la riduzione delle accise sulla benzina, bocciatura arrivata proprio da quelle forze politiche che si sono riempite la bocca sulla necessità di questi interventi”, ha dichiarato Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico. “Per anni il Movimento 5 stelle ci ha detto che dovevano essere tagliate le auto blu. Per anni la Lega ha detto che una volta al governo avrebbe tagliato le accise sulla benzina, ma dopo 5 mesi dall’insediamento dell’esecutivo non c’era traccia di questi provvedimenti.Mi aspetto che ora spieghino agli italiani cosa li ha mossi nello scegliere di respingere un emendamento non solo di buon senso, non solo contro i cosiddetti privilegi, non solo a favore delle cittadine e dei cittadini, ma che addirittura aiutava la maggioranza nel trovare risorse e coperture. Ancora una volta purtroppo, abbiamo la dimostrazione che le promesse elettorali gialloverdi sono solo parole al vento”. “Il governo ha bocciato l’emendamento presentato da Alessia Rotta, che trasformava in realtà le chiacchiere di Salvini, che prometteva di tagliare le accise della benzina al primo Consiglio dei ministri”, ha rincarato la dose la parlamentare Pd Enza Bruno Bossio. “Con la nostra proposta la riduzione poteva diventare realtà con l’abolizione di quelle auto blu, finora tanto esecrate, ma l’emendamento è stato incredibilmente bocciato affermando che le auto blu adesso servono e il taglio delle accise si farà nell’arco di cinque anni. Ma gli italiani che hanno votato Salvini e di Maio anche per queste promesse, adesso cosa pensano?”