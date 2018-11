Cosmetici per moto, i detergenti e le cere che mantengono giovani e belle carene, motori…

Ci sono line di cosmetici in grado di fare veri miracoli sul viso (e non solo) di donne e uomini. Creme e sieri capaci di togliere anni di vita alla pelle. La stessa cosa può accadere per le carrozzerie di moto e scooter (ma anche bici e auto…) . Per dimostrarlo i responsabili di Mafra, azienda che dal 1965 commercializza prodotti per le due e le quattro ruote, hanno deciso di sbarcare a Eicma, il salone delle moto, 2018 per presentare Bike Line, la gamma di prodotti dedicati alla pulizia e alla manutenzione della moto, e soprattutto la nuova linea #Labocosmetica, pensata per gli utenti più esperti aprendo le porte del proprio stand a tutti i visitatori che potranno assistere a dimostrazioni pratiche di lucidatura e cura del dettaglio. Dimostrazioni che avranno per protagoniste detergenti e lucidanti studiati per la pulizia di carene e serbatoi, ma anche per il motore; cere sintetiche e protettive studiata appositamente per le carene di moto e scooter, pensate anche per far tornare a splendere i colori delle grafiche; lubrificanti per le catene in grado di proteggerle dall’usura e prevenire la formazione di ruggine, perfino soluzioni per rimuovere moscerini e insetti da carene e parabrezza. Senza dimenticare la pulizia del casco con uno spray che deterge perfettamente l’interno del casco senza dover smontare le imbottiture. Prodotti sviluppati nei laboratori di ricerca e sviluppo dell’azienda, frutto di formulazioni a base di nanotecnologie in grado di far tornare a splendere carene, serbatoi, cromature e sedili in pelle.