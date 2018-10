Il tunnel del Brennero “aperto” solo per Toninelli? Un lapsus da superlavoro

Essere il ministro delle infrastrutture e i Trasporti e affermare che esiste un tunnel del Brennero perfettamente funzionante quando è ancora solo in costruzione, non è certo una medaglia da portare al petto ed esibire orgogliosi. Ma a tutto c’è una spiegazione. Parola del ministro Danilo Toninelli, che dopo aver affermato che “tante merci e tanti imprenditori italiani utilizzano il tunnel del Brennero con il trasporto su gomma”, dando il nuovo traforo per finito e addirittura per funzionante, ha spiegato che “lavorando 18 ore al giorno certi lapsus possono capitare”. E a chi sul web l’ha preso di mira a colpi di sfottò, con vignette che lo raffigurano mentre attraversa la galleria che dovrebbe unire entro il 2026 l’Italia con l’Austria ha lanciato una sfida: andare e verificare con dei testimoni. Anzi, per la precisione con una testimone: la moglie, che, ha precisato il ministro”, “è preoccupata per lui”.