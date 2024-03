Cargo bike, il futuro del trasporto merci nelle città si preannuncia sempre più a pedali

Nella corsa verso la mobilità sempre più sostenibile c’è un mezzo di trasporto che si sta facendo sempre più largo: è la cargo bike, bicicletta costruita con un telaio rinforzato per poter trasportare carichi leggeri. Un mezzo che viene dal passato pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel futuro per quanto riguarda le consegne nell’ultimo miglio, nelle città, nei borghi storici. Una corsa alla produzione di sempre più cargo bike con fermata anche dalla decisione di Renault Trucks di “salire in sella” a una nuova start-up Kleuster, specializzata da anni nel settore delle cargo eBike che sull’onda della crescita dell’e-commerce è arrivata a vendere già oltre tremila esemplari delle proprie Freegônes, un modello che ha riscosso un grande successo con circa tremila esemplari venduti in circa sette anni e che oggi, grazie al supporto della produzione e distribuzione targate Renault, potrebbe moltiplicare le proprie vendite. Ma il caso di Renault Trucks, che assemblerà le cargo bike nel proprio stabilimento francese di Vénissieux, è solo l’ultimo di una serie importante con diversi costruttori che hanno avviato una produzione locale proprio con il sostegno delle grandi case costruttrici. E’ il caso di Peugeot pronta ormai a lanciare, con il nuovo anno, le sue Peugeot Cycles, prodotte a Lione dalla start-up Beweel, o della filiale francese di Toyota che ha iniziato a commercializzare le cargo bike attraverso una rete di oltre 250 concessionari. E con Douze Cycles, la realtà più importante del settore delle cargo bike, che ha aperto un nuovo stabilimento a Longvic, poco lontano da Digione puntando ad attirare l’attenzione di artigiani e commercianti per convincerli a salire in sella alla ciclologistica. Una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il settore delle consegne delle merci nei centri delle città con la Francia a guidare la nuova corsa verso la mobilitùà sostenibile, in maglia gialla, per usare un parallelismo con il tour de France, grazie ai risultati ottenuti nel 2022 anno che ha visto quasi raddoppiare in Francia, rispetto all’anno precedente, il numero di cargo bike vendute passate da 17 mila a 33 mila), la maggior parte delle quali elettrificate.