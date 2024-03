Autogrill: i turisti che viaggiano in bus ora sono accolti da nuovi sconti di “benvenuto”

“Una collaborazione senza precedenti, avviata nel cuore della stagione turistica e mirata a ottimizzare e valorizzare le soste dei bus turistici nelle aree di servizio Autogrill in Italia”. Così Riccardo Verona, presidente di An.bti, l’associazione nazionale bus turistici italiani, ha introdotto la presentazione della nuova collaborazione avviata con la catena di punti di ristorazione più famosi fra chi percorre le autostrade italiana per “valorizzare l’esperienza dei passeggeri e l’accoglienza del turismo italiano e offrire agli autisti servizi d’eccellenza dedicati”, come sottolinea un comunicato diffuso proprio dall’associazione.

Una nota in cui si mette in risalto il ruolo, non certo da protagonista ma comunque non da “ultime comparse” delle aree di servizio Autogrill “parte integrante dei nostri itinerari, vere e proprie ‘compagne di viaggio’ che caratterizzano le nostre giornate da sempre e offrono ristoro e una pausa di riposo ai nostri autisti e ai nostri passeggeri, soprattutto nelle lunghe percorrenze”, ricordando allo stesso tempo alcuni vantaggi offerti proprio grazie alla nuova iniziativa. A partire da quelli che è possibile ottenere attraverso l’app My BUS Club che consentirà agli autisti di bus turistici di ottenere sconti esclusivi nei punti vendita della catena su prodotti e servizi, pasto gratis e altri vantaggi attraverso accumulo punti e promozioni dedicate e che si vanno a sommare a un programma di sconti dedicato ai passeggeri. “Con il risultato di far diventare così le aree di servizio”, conclude il comunicato, “autentiche porte d’ingresso alle bellezze del nostro Paese”.