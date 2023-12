Alis chiude l’anno con un “carico” di nuovi soci e punta sulla comunicazione per crescere ancora

Per un’impresa, per un’associazione l’ultimo consiglio direttivo dell’anno può essere l’occasione per fare un bilancio dei 12 mesi. Oppure per gettare le basi per l’attività del nuovo anno. O, ancora, per fare entrambe le cose. Esattamente come hanno fatto i responsabili di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile che da anni sta continuamente aumentando il numero (oltre che l’importanza) dei propri associati, che in occasione dell’ultima riunione dell’anno con i propri consiglieri ha tracciato il bilancio del 2023 e posto le basi per le future iniziative e i nuovi progetti, affrontando, in questa ottica, come sottolinea un comunicato, “le tematiche più importanti per lo sviluppo del Sistema Paese, come la competitività e la produttività delle imprese, la transizione ecologica e digitale, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, l’importanza del welfare aziendale per imprenditori e dipendenti, le sfide per le nuove generazioni e, in generale, il futuro dei settori del trasporto, della logistica e dei servizi”. Evidenziando un punto di ripartenza fondamentale: la comunicazione. “Siamo convinti, e su questo stiamo lavorando anche con la nostra Alis Channel e il nostro Alis Magazine, che ci sia sempre più bisogno di una maggiore sensibilizzazione e diffusione di quella che abbiamo spesso definito una nuova cultura del trasporto e della logistica, facendo appunto conoscere meglio e da vicino la realtà delle professioni legate ai nostri settori e le numerose opportunità lavorative offerte: non solo autisti, macchinisti, marittimi, operatori logistici, ovviamente, ma anche project manager e figure qualificate con competenze digitali e linguistiche, così come con competenze tecniche, gestionali ed amministrative”. Si legge infatti nel la nota diffusa dall’ufficio stampa dell’associazione guidata dal presidente Guido Grimaldi che, commentando il lavori dell’ultimo consiglio direttivo del 2023 si è detto “soddisfatto e orgoglioso dei numeri della nostra associazione”. Oltre che degli importanti ingressi di nuovi associati, a conferma, una volta di più della continua crescita di Alis, approvati dai consiglieri: nuovi associati che portano il nome di BolognaFiere, uno dei poli espositivi più avanzati al mondo, che controlla e coordina le attività di ModenaFiere e FerraraFiere Congressi ed è partner industriale della Nuova Fiera del Levante di Bari; Harvip (realtà con sede a Milano che opera a livello internazionale e si occupa di consulenza finanziaria alle imprese, con focus principale su temi legati a clima e sostenibilità); Sangritana (impresa ferroviaria merci di base a Lanciano, in Abruzzo, che si occupa di trazioni ferroviarie, servizi di manovra e pianificazione di nuove relazioni ferroviarie); Serenissima Ristorazione (società nata a Vicenza a metà degli anni ’80 e oggi tra i maggiori player nel settore della ristorazione collettiva con oltre 10mila collaboratori, capace di erogare 50 milioni di pasti annui destinati a strutture socio-sanitarie, scuole e aziende). Ciliegina sulla torta dell’ultimo consiglio direttivo dell’anno, un annuncio, per confermare che “dal 12 al 15 marzo 2024 si terrà a Verona la terza edizione dell’evento fieristico Let Expo su trasporti, logistica, servizi alle imprese, professioni e formazione. Una nuova ed entusiasmante edizione”, ha concluso il presidente Guido Grimaldi, “che si porrà obiettivi ancora più ambiziosi in termini di espositori, visitatori, stakeholder, giovani e ospiti e rappresenterà l’occasione per fare networking, scoprire nuove opportunità e innovazioni per il nostro settore e, naturalmente, confrontarci sui temi strategici per il nostro Paese. Diamo quindi appuntamento a tutti a Verona per Let Expo 2024”.