Pilota muore in volo: uno dei peggiori incubi di chi ha paura dell’aereo si trasforma in realtà

E’ uno dei peggiori incubi per chi ha paura di volare: che il pilota possa avere un infarto, o un altro malore, e muoia mentre è ai comandi. Un incubo che si è materializzato per i passeggeri in volo da Miami al Cile a bordo di un Boeing 787 della compagnia aerea Latam il cui comandante è deceduto, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. Un incubo (con il pilota che dopo essersi sentito male è crollato a terra privo di sensi in bagno) che, fortunatamente, ha avuto un “risveglio” con lieto fine: i due co-piloti hanno infatti preso i comandi compiendo un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale di Tocumen, dove i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota che aveva 25 anni di carriera nel corso della quale “si era sempre distinto per dedizione e professionalità”, come hanno voluto evidenziare i responsabili della compagnia aerea in una nota in cui si sottolinea anche come durante il volto siano “ stati adottati tutti i protocolli di sicurezza per salvare la vita del pilota che era decollato da Miami alle 22 con 271 passeggeri a bordo, senza che alcun sintomo potesse far presagire la tragedia avvenuta dopo tre ore di volo.