Alis, l’appello a revocare lo sciopero dei camionisti in Sicilia non è rimasto inascoltato

“Apprendiamo con soddisfazione che, anche a seguito del nostro appello al senso di responsabilità e alla ricerca di soluzioni alternative alle interruzioni dei servizi di trasporto, sia stato revocato lo sciopero dell’autotrasporto in Sicilia. Sarebbe stato folle e inopportuno proclamare uno sciopero in un momento in cui l’intera isola sta affrontando notevoli criticità con conseguenti disagi per cittadini, turisti e imprese”. Ad affermarlo, commentando la revoca dello sciopero dei servizi di autotrasporto merci in Sicilia, inizialmente proclamato da alcune associazioni dal 4 all’8 agosto, è il vicepresidente e direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina che ora auspica “che tutte le associazioni e gli operatori di trasporto condividano la nostra posizione di massimo dialogo e collaborazione con le istituzioni al fine di favorire il confronto e ricevere risposte e soluzioni concrete rispetto a quelle misure necessarie per l’intero settore, come gli incentivi per il trasporto intermodale marittimo e, nello specifico, la rapida approvazione del nuovo Regolamento Marebonus che siamo certi arriverà in tempi brevi”.