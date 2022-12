Quindici bus elettrici a transito rapido al servizio di 200mila persone fra Bergamo e Verdellino

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione e l’esecuzione del nuovo collegamento veloce fra Bergamo a Verdellino con veicoli elettrici ad alta capacità e in gran parte su corsia preferenziale. Un nuovo servizio e-Brt, ovvero di autobus a transito rapido capace di offrire, in termini di rapidità di trasporto passeggeri su mezzi pubblici prestazioni i vicine a quelle di una metropolitana, che partirà dal nuovo polo intermodale della stazione di Bergamo, collegando le sedi universitarie di via dei Caniana e Dalmine con Verdellino, in prossimità del sottopasso con la stazione delle ferrovie dello Stato, offrendo poi un collegamento con il Parco scientifico e tecnologico del Kilometro Rosso attraverso una nuova linea “green” affidata a mezzi elettrici di dimensioni ridotte. Un progetto, che vede il Comune di Bergamo come soggetto attuatore e come beneficiario del finanziamento di poco più di 84 milioni di euro garantito dall’Unione europea attraverso il piano Next Generation EU che figura fra le più importanti opere previste dalPiano urbano di mobilità Sostenibile del Comune di Bergamo, e che offrirà nuove risposte alla domanda di una mobilità sempre migliore e soprattutto sostenibile a un bacino d’utenza di 200 mila persone residenti nei comuni di Bergamo, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino con capolinea le stazione ferroviarie rispettivamente di Bergamo (Piazzale Marconi) e Verdello (sottopasso via C. Alvaro a Verdellino). La lunghezza complessiva del tracciato, calcolando l’andata e il ritorno è di poco meno di 30 chilometri e prevede un totale di 42 fermate. L’orario del servizio partirà alle 5.30 per arrivare fino alle 24 circa con una frequenza base di una corsa ogni 15 minuti e negli orari di punta ogni 10 minuti. L’obiettivo del progetto è quello di poter servire 700 passeggeri all’ora nelle fasce di punta a una velocità commerciale superiore a quella attuale che consentirà di raggiungere Dalmine da Bergamo in 25-30 minuti anziché gli attuali 40-45 minuti. La nuova linea e-BRT impiegherà 15 nuovi autobus full electric,lunghi 18 metri con capienza massima di circa 120 passeggeri, mezzi di ultima generazione provvisti di sistemi di diagnostica da remoto e real-time, che potranno effettuare una ricarica lunga in deposito o ricariche veloci, a pantografo, ai capolinea. La gara per i nuovi mezzi sarà pubblicata nel corso del 2023 per un valore di 14,25 milioni di euro. Le fermate saranno corredate da pensiline e da sistemi di info-mobilità intelligente, grazie a nuove tecnologie interattive a disposizione della clientela.La data ultima per presentare i progetti e poter partecipare al bando è il 16 febbraio 2023, mentre la sottoscrizione del contratto è prevista per giugno 2023 e l’inizio dei lavori ad aprile 2024. Infine l’inizio del servizio è previsto a luglio 2026.