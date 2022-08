Fratelli d’Italia: “L’autotrasporto si aiuta con le infrastrutture, con una svolta verde realistica…”

Realizzazione delle infrastrutture strategiche, contrasto alla concorrenza sleale, transizione ecologica basata sul realismo e sul principio di neutralità tecnologica, sburocratizzazione, sono da sempre nostre priorità che porteremo avanti con coerenza e determinazione anche nel prossimo Parlamento e, se gli italiani lo vorranno, al governo della nazione”. Ha scelto queste parole il senatore Massimo Ruspandini, responsabile Trasporti di Fratelli d’Italia, per rispondere all’appello lanciato da Fai-Conftrasporto a tutti i partiti e ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre per aiutare il mondo dell’autotrasporto italiano a scoprire cosa intendono fare i diversi schieramenti per garantire un futuro migliore alla categoria. “Fratelli d’Italia condivide e fa proprie le linee guida programmatiche contenutenel ”manifesto per l’autotrasporto” realizzato da Fai-Conftrasporto”, si legge in una breve nota che sottolinea “la storica vicinanza di Fratelli d’Italia al settore del trasporto merci su strada manifestata a più riprese anche nel corso di questa ultima legislatura, e che trova riscontro in molte delle proposte su cui FdI sta lavorando”.