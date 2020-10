Amazon, un’etichetta “guida” i clienti all’acquisto di 40mila prodotti che difendono la natura

Come può un cliente scoprire quali sono i prodotti più sostenibili da acquistare fra milioni di prodotti? A “guidarli” ecco una nuova “etichetta sostenibilità”, la’ “Climate Pladge Friendly”, creata da Amazon che identificherà i prodotti dotati di una o più delle 19 diverse certificazioni di sostenibilità che aiutano a preservare l’ambiente come, per esempio, ridurre l’impronta di carbonio nelle spedizioni. Un’etichetta che clienti vedranno da oggi su più di 40mila prodotti (generi alimentari, elettronica, ufficio e prodotti per la cura della casa e della persona) con la possibilità di scoprire, nella pagina prodotto, ulteriori informazioni sulla sostenibilità. Amazon, che ha collaborato con certificazioni di terze parti riconosciute, ha deciso di introdurre però anche un’altra novità: il programma ‘Compact by Design’, una nuova certificazione, sempre validata esternamente, che intende identificare prodotti con un design più efficiente. Con la rimozione di aria e acqua in eccesso, infatti, i prodotti richiedono meno imballaggi e diventano più efficienti da spedire. Piccole differenze nella dimensione e nel peso del prodotto che però, su larga scala, sono significative nella riduzione di emissioni di anidride carbonica. Come per esempio, le barrette di shampoo prive di plastica che forniscono la migliore alternativa a zero spreco allo shampoo in bottiglia. Il loro shampoo solido pesa solo un quarto rispetto a uno shampoo liquido, riducendo notevolmente il peso e l’imballaggio per ogni unità. “Climate Pledge Friendly è un modo semplice per aiutare i nostri clienti a scoprire i prodotti più sostenibili che aiutano a preservare l’ambiente”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, vicepresidente di Amazon.it. “Con 18 programmi di certificazione esterni e la nostra nuova certificazione Compact by Design stiamo incentivando i partner di vendita a creare prodotti sostenibili che aiutino a proteggere il pianeta per le generazioni future”.