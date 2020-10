Autotrasportatori: impossibile essere felici quando si dà molto senza ricevere nulla

“Per vivere felici occorre viaggiare con due borse: una per dare, l’altra per ricevere”. Lo affermava Johann Wolfgang Goethe, scrittore, poeta e drammaturgo tedesco autore del “Faust”. Un’affermazione che spiegherebbe “l’infelicità” di moltissimi autotrasportatori, categoria che sembra condannata a dover sempre e solo dare, senza mai ricevere (dal Governo) nulla. Una situazione che si propone di analizzare la nuova “puntata” di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore ideato dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma lunedì 26 ottobre (in diretta Facebook) il cui titolo non lascia spazio a interpretazioni: “Autotrasporto al palo: un settore che dà ma non riceve”. Ad analizzare il “caso”,moderati da Pierluigi Bonora e da Giuseppe Guzzardi, direttore di Vie & Trasporti, ci saranno Matteo Arcese, presidente dell’omonimo gruppo; Massimo Braga, vice direttore generale di Lojack Italia; Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks; Giammarco Giorda, direttore di Anfia; Andrea Manfron, segretario generale di Fai-Conftrasporto, e Paolo Starace, presidente di Unrae sezione veicoli industriali.