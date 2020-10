Camion che consumano meno, Scania vince la sfida per il quarto anno consecutivo

L’arte di vincere s’impara dalle sconfitte, amava affermare Simon Bolivar, generale e rivoluzionario venezuelano protagonista del “viaggio verso l’indipendenza” della Bolivia. In Scania l’arte si vincere l’hanno invece evidentemente appresa a suon di successi, vista la conquista, per la quarta volta consecutiva, del “Green Truck Award”, il prestigioso test comparativo tedesco voluto per premiare il minor consumo di carburante. Un poker di vittorie calato al termine del test 2020 (per il quale è stata stabilita per i veicoli in gara una massa complessiva di 40 tonnellate e una potenza di oltre 500 cavalli, su un percorso di prova di 360 chilometri a nord di Monaco di Baviera) dove Scania ha giocato l’ennesimo “asso”: un veicolo R540 capace di dimostrare, ancora una volta, che il minor consumo di carburante si abbina con la velocità media maggiore, offrendo quindi ai clienti di tutta Europa una combinazione insuperabile. Con un consumo medio di carburante di 25,14 litri per 100 km (3,98 chilometri/litro) e una velocità media di 80,42 chilometri orari il veicolo Scania si è dimostrato ancora una volta il migliore dal punto di vista dell’economia dei consumi. La vittoria di quest’anno è la quinta ottenuta dall’azienda da quanto è stato creato questo premio con ricorrenza annuale, nel 2013. “Vincere questo premio per quattro anni consecutivi, con differenti masse complessive e potenze, testimonia quello che molti clienti europei hanno già testato in prima persona, ovvero il fatto che i motori Scania sono campioni di efficienza nel trasporto lungo raggio”, ha evidenziato Stefan Dorski, vicepresidente responsabile di Scania Trucks. “I risultati positivi fanno la differenza, non solo per la redditività dei nostri clienti, ma rappresentano anche un contributo vitale nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi”. Il “Green Truck” è organizzato da due importanti riviste di settore tedesche, Trucker e VerkehrsRundschau. Il test è rigorosamente monitorato e viene effettuato guidando i veicoli su strade pubbliche tra Monaco e Norimberga durante una settimana nel mese di settembre. Variabili quali il traffico e le condizioni meteo sono compensate dall’utilizzo di un veicolo di riferimento e tutti gli autocarri utilizzano lo stesso marchio di pneumatici (con la stessa usura e pressione). “I motori a combustione interna e il diesel rappresentano pilastri portanti del sistema di trasporto su strada per tutto il decennio in corso, ecco perché il continuo miglioramento dell’economia dei consumi è così importante”, ha sottolineato sempre Stefan Dorski. “Anche se i combustibili rinnovabili e l’elettrificazione sono il futuro, questo risultato rappresenta comunque un grande successo per Scania”.