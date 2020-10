Trasporti: l’Italia non utilizza i miliardi dei fondi europei solo per far contento Belle Grillo?

Il Governo italiano ha deciso di non utilizzare i 36-37 miliardi del Mes , il Meccanismo europeo di stabilità, conosciuto anche come Fondo salva-Stati, istituito per garantire la stabilità finanziaria della zona euro, e destinati a mettere a regime il sistema dei trasporti e gli ospedali solo perché il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “deve fare contento Beppe Grillo”? A ipotizzare una simile spiegazione alla rinuncia dell’Italia a utilizzare i fondi europei è stato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai 3 ha negato che “bisogni aumentare le tasse come dice il presidente del Consiglio: quei soldi sono disponibili dal primo di giugno e costano meno dei titoli di Stato e meno dei soldi del recovery fund. Ma Conte deve fare contento Beppe Grillo”.