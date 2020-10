Scalo merci Bergamo, dopo decenni l’unica cosa che si muove è “un percorso partecipato”?

“Le sollecitazioni pervenute in commissione non possono che essere accolte e sono l’occasione per iniziare un percorso sempre più partecipato”. Così la presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture della Regione Lombardia, Claudia, Carzeri, ha risposto alla richiesta fatta dal vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggé di inserire fra le opere prioritarie in Lombardia un nuovo scalo merci a Bergamo, in sostituzione del vecchio scalo ferroviario non più adeguato alle esigenze. Una richiesta che Paolo Uggé ha rivolto intervenendo ai lavori della Commissione per chiedere una soluzione a un problema che si trascina ormai da decenni e per il quale moltissime imprese del territorio attendono l’avvio di un cantiere invece che di un “percorso sempre più partecipato”. Che, in perfetto politichese vuol dire tutto ma anche niente…..