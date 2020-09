Non è possibile che per muoversi dentro Roma si debba pagare un tratto d’autostrada

Non è possibile che per muoversi dentro Roma si debba pagare. Il pedaggio sul tratto urbano dell’autostrada A24 va eliminato impedendo così che i romani che percorrono tutti i giorni quel percorso per andare al lavoro o semplicemente per spostarsi all’interno della città debbano subire questo costo aggiuntivo. Ad affermarlo è il sindaco della capitale, Virginia Raggi, che ha comunicato di aver chiesto un incontro al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per “avviare subito un percorso per definire la questione per i tantissimi romani che meritano una risposta e non devono più aspettare”.