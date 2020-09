Goodyear, gli pneumatici si pagano a costo chilometrico e raccontano quanta strada faranno

Un accordo a costo chilometrico per equipaggiare 100 trattori e 100 semirimorchi con pneumatici Goodyear della nuova gamma Gen-2, in particolare i nuovi KMAX GEN-2, che garantiscono un elevato chilometraggio e la possibilità di affrontare tutte le condizioni meteo. A siglarlo sono stati i responsabili dell’azienda di autotrasporto Pigliacelli che per i propri semi-rimorchi hanno scelto anche di puntare sulla tecnologia Proactive Solutions TPMS (Tire Pressure Monitoring System), offerta sempre da Goodyear, ovvero il sistema che rileva costantemente la pressione e le temperature degli pneumatici riducendo i rischi di guasto, i costi operativi e incrementando il chilometraggio degli pneumatici riducendo i consumi di carburante. Nuovi pneumatici e un nuovo sistema di controllo in tempo reale delle loro condizioni a cui si aggiunge un altro traguardo tecnologico tagliato da Goodyear con G-Predict, una serie di algoritmi sviluppati dagli ingegneri Goodyear in grado di prevedere e segnalare ogni possibile potenziale futuro problema.