2020, l’anno che rivoluzionò l’autotrasporto. Scania è pronta a trainarlo nell’era elettrica

15 settembre 2020: una data destinata a diventare storia, a scrivere il primo capitolo di una nuova storia dell’E-mobility, a rappresentare la prima tratta di un viaggio nel futuro a bordo di camion completamente elettrici, lasciandosi alle spalle un presente e un passato ormai secolare “scritto” da mezzi alimentati da diversi tipi di carburanti inquinanti, sostituendo il cuore pulsante dei mezzi , non più con un motore ma con potentissime batterie. È questa la svolta epocale annunciata da Scania che ha scelto la data del 15 settembre per annunciare al mondo, con un collegamento in diretta in rete iniziato alle12 e durato poco più di 30minuti, d’aver raggiunto un incredibile traguardo: aver realizzato, pronti per essere lanciato sul mercato, in anteprima mondiale i primi tir completamente elettrici. I primi mezzi al mondo Scania senza un motore termico, a zero emissioni locali, con un’ autonomia di 250 chilometri capaci di una potenza massima i 300 kw ora e di ricaricare le batterie da all’ 80 per cento in meno di 100 minuti per quello che, in collegamento diretto in streming, è stato definito un “ cambiamento epocale, una svolta storica nel mondo del trasporto”. Un “passaggio” che fa effetto, “vedendo per la prima volta uno Scania senza il suo cuore, senza il suo motore e con invece al suo posto le nuove protagoniste,l e batterie, dopo aver parlato per più di 100 anni di diversi motori e differenti diversi carburanti, di numero di cilindri, fra cui i leggendari 8 cilindri proprio inventati dalla casa svedese”. Una svolta storica, destinata a entrare nei libri di storia, che arriva cinque anni dopo la presentazione dei primi veicoli ibridi, ancora con autonomia molto limitata, che “permette oggi di lanciare qualcosa di completamente diverso”, ma soprattutto che assegna a Scania il ruolo di “motrice” trainante di un intero sistema verso il cambiamento. Un “sistema” evidenziato dall’elenco dei principali “attori”, scritti in grafica su un grande cartellone alle spalle di Franco Fenoglio, ad di Italscania che ha aperto il collegamento: istituzioni, allestitori, aziende di trasporti e logistica, media, conducenti di veicoli industriali; mondo accademico, rappresentanti delle infrastrutture, fornitori di carburante e fornitori di energia, committenza. Tutti “mondi” chiamati a scendere in campo in quel nuovo gioco di squadra senza il quale l’importantissima svolta nel mondo del trasporto avviata da Scania non potrà realizzarsi, perché solo con l’impegno di tutti, hanno evidenziato tutti i protagonisti dello storico annuncio, sarà possibile che il viaggio nel futuro si compia davvero assicurando la sostenibilità che il pianete oggi non solo chiede ,esige per il futuro dei nostri figli. “Perché non si riesce a fare nulla senza un gioco di squadra, condizione sine qua non per vincere le sfide del futuro, perché nel “vocabolario” di ognuno di questi mondi chiamati a costruire insieme un nuovo ecosistema la parola io dovrà essere sempre meno presente e la parola noi sempre più importante “ come ha affermato Franco Fenoglio, evidenziando anche come occorra sempre più “coraggio di non attendere” perché “ nel mondo del trasporto e della mobilità le sfide sono la qualità della vita nelle città la lotta al cambiamento climatico e solo aderendo al programma di decarbonizzazione del pianeta queste sfide saranno vinte”. Seguendo la strada che porta a elettrificare oggi il trasporto pesante che non rappresenta di certo la via più facile ma sicuramente quella decisiva per chi davvero vuole investire sulla sostenibilità”. Investimenti che, peraltro, saranno più significativi rispetto a quelli dei “vecchi camion con alimentazione tradizionale”, ma con i responsabili dell’area finanziaria di Scania pronti a supportare con soluzioni diverse quella clientela che, scegliendo già oggi l’elettrico,”diventerà leader in questo nuovo cammino verso un cambiamento epocale”. Ma con Scania pronta anche ad “aprire” la strada in altri ambiti per accelerare la soluzione di altri problemi: per esempio mettendo a disposizione di ogni cliente un team dedicato di ingegneri in grado di rispondere a ogni esigenza di progettazione per particolari allestimenti. Oppure diventando i consulenti di chi vuole trasformare infrastrutture in punti di ricarica, per sviluppare la rete. “Senza voler diventare produttori di sistemi di ricarica ma forti della nostra esperienza per aiutare i partner a colmare la lacuna degli elementi che mancano”. Elementi mancanti fra cui è indispensabile non figuri la volontà del sistema politico e sociale di spingere questo cambiamento destinato ad avere come primo step la missione urbana.” La politica ha messo a disposizione già alcuni “supporti, come per esempio le riduzioni dei pedaggi autostradali per i mezzi meno inquinanti, ma non basta l’investimento che occorre prevedere deve essere più importante, la spinta maggiore. Da qui in poi sarà decisivo capire quali saranno le forze politiche europee, nazionali, locali che vorranno davvero spingere in questa direzione”.