Motor Village Arese, cosa c’è di meglio di una cabrio per “scoprire” la Prima Fiat 500 elettrica?

L’attesissimo “debutto in società” avrebbe dovuto avvenire lo scorso marzo al Salone di Ginevra ma l’evento era stato cancellato, insieme a moltissimi altri causa emergenza Coronavirus. Adesso però tutto e pronto per la presentazione (dopo quella del 3 luglio al Quirinale e a Palazzo Chigi alla presenza del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio) della Fiat 500 Bev, Battery Electric Vehicle, pronta a sfilare in passerella al Motor Village Arese sabato 5 e domenica 6 settembre. L’occasione, attesissima da moltissimi appassionati delle quattro ruote, per scoprire il nuovo modello “Prima” cabrio di quella che è, nomen homen, la prima vettura a zero emissioni di FCA. I consulenti del Motor Village Arese saranno a disposizione del pubblico per raccontare tutte le caratteristiche della vettura progettata e costruita 63 anni dopo la presentazione nel 1957 di una delle auto più amate: la Fiat 500. Il mitico “Cinquino” che fin da subito ha saputo affermarsi come love brand, diventando un vero fenomeno di costume e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Come negli anni 60 quando la 500 diede vita alla mobilità di massa esaltando il concetto di Dolce Vita e di spensieratezza, così oggi la Nuova 500 veicola di nuovo positività e ripartenza, diventandone la bandiera e, allo stesso tempo, regalando una nuova dimensione di mobilità urbana elettrica e sostenibile.Il Motor Village Arese ospiterà la presentazione ai clienti della vettura dalle 10 alle 18 con l’accesso al pubblico che , a causa dell’emergenza sanitaria, avverrà solo su prenotazione, telefonando al numero: 02 44 425 512.