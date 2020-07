Fercam, l’azienda di trasporti che ha fatto partire l’esperimento per sanificare anche i magazzini

Una sperimentazione, avviata in una delle sedi dell’azienda, per testare la validità della disinfezione delle merci in entrata e uscita dai magazzini effettuata un’azienda specializzata nella sanificazione degli uffici che , pronta a essere adottata come un’arma di prevenzione in tutte le 60 sedi dell’azienda altoatesina di logistica e trasporti Fercam. “La pandemia ci ha messi di fronte a nuove sfide che ogni giorno stiamo cercando di affrontare con ingegno e grazie alla specializzazione di aziende con cui collaboriamo per la sicurezza e salute di collaboratori e clienti. Sappiamo che il virus può sopravvivere sugli imballaggi e quindi il movimento merci può essere un veicolo di contagio. È stato questo il pensiero base che ci ha indotto a rivolgerci all’azienda che già si occupa della tradizionale sanificazione di uffici e ambienti in genere”, ha spiegato Moreno De Villa, responsabile della struttura Fercam a Trento, prima delle 60 filiali sul territorio nazionale ad avviare la sperimentazione.“I recenti casi di focolai registrati anche nel nostro settore anche in località vicine ci hanno indotto a essere ancora più attenti alla tutela della salute dei nostri collaboratori e clienti decidendo di aggiungere ai tradizionali presidi di sicurezza come mascherine e disinfettanti nuovi interventi di sanificazione”.La sanificazione avverrà saturando la cassa mobile con la merce al suo interno per un periodo di circa venti minuti con ozono, capace di eliminare il virus ,

prodotto da un generatore costruito appositamente per saturare l’ambiente.