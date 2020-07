Bolzano, i nuovi mezzi per il servizio strade non curano solo l’asfalto ma anche l’inquinamento

C’è un servizio strade che non si limita ad assicurare la manutenzione dell’asfalto e, dunque, la qualità e la sicurezza, per chi viaggia, ma anche la qualità dell’aria che, viaggiando su quelle strade, si respira. È il servizio fornito dalla Provincia Autonoma di Bolzano chiamata a rinnovare il parco mezzi per il servizio strade: un’appuntamento diventato l’occasione per combattere l’inquinamento attraverso l’acquisto di sette veicoli Scania di nuova generazione, a conferma che la mobilità sostenibile è una priorità assoluta per i pubblici amministratori della regione che hanno istituito un piano concreto, per il rinnovo totale del parco veicoli operanti sulle strade del territorio provinciale, da attuare nei prossimi anni. Un percorso verso la sostenibilità che ha visto Scania aggiudicarsi tre lotti del bando di gara indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano fornendo, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal marchio svedese leader nel mondo “nuovi veicoli all’avanguardia che rispondono ai più elevati standard in termini di sicurezza, sia per l’utente della strada sia per il conducente, e garantiscono al tempo stesso i massimi livelli di sostenibilità, ambientale ed economico”. Un rinnovo dei mezzi (che verranno utilizzati per la manutenzione delle strade e per le operazioni di viabilità invernale su tutta la rete stradale della Provincia di Bolzano) “che rappresenta una delle priorità più importanti”, come ha voluto evidenziare l’assessore provinciale alle infrastrutture e alla mobilità, Daniel Alfreider, presente alla consegna dei veicoli, primo passo di “un importante percorso verso una mobilità sempre più sostenibile, percorso che vogliamo portare avanti anche attraverso l’introduzione di veicoli all’avanguardia, sia in termini di sostenibilità sia di sicurezza”. Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania, commentando l’inizio della nuova partnership con la Provincia di Bolzano, ha voluto invece evidenziare come i mezzi per il servizio strade (tre spazzatrici aspiranti con bocca sul lato destro allestite su modelli Scania P360 B4x2NA dotati dei nuovi motori Scania Euro 6 da 9 litri, 5 cilindri in linea, nella versione da 360 CV,con attrezzatura Schmidt Street King 660, e quattro 4 veicoli per le operazioni di viabilità invernale, di cui tre P500 B4x4HZ con trazione anteriore permanente e un P500 B4x2 HZ, tutti dotati dei nuovi motori Scania Euro 6 da 13 litri, 6 cilindri, nella versione da 500 CV allestiti con cassone ribaltabile trilaterale, piastra per attacco lama per sgombero-neve di Moretto, spargitore di sale e lama per lo sgombero neve di Aebi Schmidt Italia), “siano stati progettati su misura per effettuare il lavoro gravoso che viene fatto sulle strade della provincia di Bolzano”. Un lavoro “sartoriale” evidenziato anche da Sabrina Loner, responsabile vendite e sviluppo edilizia, distribuzione, pubblico e speciale di Italscania: “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra con la casa madre, il team tecnico e commerciale di Italscania e gli allestitori coinvolti, Aebi Schmidt Italia e Moretto. Sono certa che i nuovi mezzi daranno grandi soddisfazioni agli operatori del servizio strade, sono veicoli estremamente all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, in grado di garantire elevati livelli di comfort alla guida, la massima sicurezza e visibilità senza però rinunciare a ottime performance su strada”.