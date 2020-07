90 giorni per presentare a Bruxelles un piano di rilancio, partendo dal trasporto merci

“Abbiamo 90 giorni per presentare a Bruxelles un vero grande Piano di riconversione economica e produttiva nazionale, del quale il Settore della logistica e del trasporto merci sarà parte fondamentale. Lunedì prossimo incontreremo il ministro Paola De Micheli perdiscutere di due dossier per noi strategici: la competitività in Europa della regione logistica milanese e il rilancio del cargo aereo. Siamo già al lavoro per scrivere insieme questa decisiva pagina della “fase tre” del Paese”. Ad affermarlo è il presidente di Confetra Guido Nicolini, che commentando l’esito del Consiglio Europeosul ha aggiunto che “Sul recovery fund buon risultato del Governo. Ora occorre ripartire dalle conclusioni degli Stati Generali”.