Monopattino, il mezzo di trasporto pulito che rischia di sporcarsi rapidamente. Di sangue

Il pericolo viaggia su molti mezzi di trasporto. Compresi quelli a due ruote. Alcuni dei quali (prime fra tutte le moto) hanno iniziato da anni una “corsa tecnologica” sempre più avanzata verso la massima sicurezza possibile, fra sistemi di frenata ma anche accessori come l’airbag, mentre altri sembrano candidarsi per una volata sempre più accelerata verso un aumento di incidenti.Primi fra tutti i monopattini elettrici sempre più utilizzati per spostarsi nel traffico delle città, senza corsie preferenziali,senza “lezioni di scuola guida dedicate (perché , figuriamoci, chi è che non sa guidare un monopattino?), con l’aggravante che la normativa italiana, entrata in vigore a inizio 2020, equipara questi mezzi alle biciclette. Dunque senza alcun obbligo di indossare il casco.Nulla di cui stupirsi dunque se le statistiche dicono che è in aumento il numero di persone finite in ospedale con ferite alla testa per incidenti avvenuti mentre viaggiavano su un monopattino.Magari facendo salti di corsia in mezzo a vie trafficatissime, fra centinaia di auto, senza conoscere neppure le regole del codice della strada, perché uno che va in monopattino non è tenuto ad avere una patente… Un mezzo di trasporto sicuramente “pulito”il monopattino, ma che introdotto “così” senza predisporre prima corsie preferenziali, senza “preparare” chi li usa a usarli “con la testa” e obbligandoli a proteggersi, rischia di “sporcarsi” rapidamente. Del sangue di chi li usa….