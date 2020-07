Conte: “I Benetton non possono prendere in giro i familiari delle vittime di Genova e tutta l’Italia”

“I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accettera’ di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati. Hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così. Porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri e decideremo collegialmente, ma non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici”. Ad affermarlo in un’intervista alla Stampa è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un colloquio sul Fatto quotidiano, ha poi aggiunto che “è altrettanto inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione”, e che”i Benetton non prendono in giro il presidente del Consiglio, ma i famigliari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli italiani”. Parole pesanti, come pesante è stato il tonfo in Borsa per Atlantia in apertura di settimana, con un meno 12 per cento a 11,7 euro.