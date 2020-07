La crisi del dopo epidemia farà viaggiare non solo più auto ma anche più inquinanti

Le misure di distanziamento sociale destinare a durare a lungo anche nel dopo emergenza Coronavirus potrebbero avere come conseguenze un aumento dell’uso dell’auto ma anche l’acquisto delle famiglie a più basso reddito di auto con motorizzazioni meno efficienti e quindi più inquinanti. Uno scenario di fronte al quale i rappresentanti di Assilea (Associazione italiana leasing) ascoltati in videoconferenza dalla commissione Industria del Senato sulla situazione del settore dell’automotive italiano hanno affermato di “prendere atto con favore delle novità introdotte nel decreto Rilancio, che riguardano l’aumento dell’ecobonus per i veicoli elettrici e l’estensione dell’ecobonus per chi acquista anche in leasing un’auto Euro 6 o ibrida a basse emissioni”.