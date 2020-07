Casilli Enterprise, neppure l’emergenza Covid ha fermato gli investimenti per un trasporto pulito

Si sono presentati per la “foto di rito” tutti rigorosamente con la mascherina protettiva, perché anche una cerimonia come la consegna di nuovi camion di ultima generazione destinati a rendere sempre più”pulito” l’ambiente può e deve rappresentare un’occasione per far “viaggiare” il messaggio che la prevenzione è importante, anche e forse soprattutto oggi, con i contagi in crollo verticale e l’attenzione alle precauzioni che rischia di conseguenza di diminuire sensibilmente. Un’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione di cui i titolari della Casilli Enterprise, azienda con sede a Nola e un network di filiali in continua espansione, hanno dimostrato di credere in particolar modo per quanto riguarda la tutela dell’ambiente. Nel modo più concreto possibile: acquistando nuovi veicoli Scania di ultima generazione capaci di “dare il massimo” in tema di sostenibilità. Un nuovo investimento (per l’acquisto di nuovi R 500 con motore Scania da 13 litri, leader di mercato, ed i nuovissimi “Green Truck”, trattori Scania LNG con motore a metano 13 litri, una coppia di 2000 Nm e 410 CV, con semirimorchio isotermico Lamberet che prevede un abbattimento importante di CO2 ma soprattutto una significativa riduzione dei consumi e quindi una migliore economia operativa totale) deciso in un momento particolarmente complesso a causa dell’emergenza sanitaria, che ribadisce ancora con più forza l’ impegno dell’azienda campana nel mettere in atto progetti concreti per ridurre l’impatto dei propri trasporti su clima e ambiente.“Poniamo da sempre grande attenzione alle innovazioni che contraddistinguono il nostro settore. Riteniamo sia di fondamentale importanza essere pionieri in progetti che garantiscono una riduzione dell’impatto ambientale del trasporto pesante”, ha evidenziato l’amministratore delegato Francesco Casilli, alla guida, insieme con il fratello Raffaele e al fianco del padre Cosimo, il faro della famiglia, dell’azienda attiva da quattro generazioni nel settore trasporti e logistica. “La Casilli Enterprise continua a investire in sostenibilità anche in un momento nel quale l’economia nazionale e mondiale è fortemente frenata da una crisi a livello globale. Siamo convinti del fatto che soltanto attraverso gli investimenti riusciremo a rilanciare l’economia”. “I nuovi veicoli Scania andranno ad arricchire ulteriormente la nostra flotta”, ha aggiunto Raffaele Casilli, direttore tecnico della Casilli Enterprise. “Stiamo investendo da anni in progetti d’avanguardia ed efficienza, i nuovi veicoli rappresentano un passo in più in questa direzione. Abbiamo deciso di investire sin da subito nel progetto Green Truck, dando continuità a un percorso iniziato diversi anni fa e ribadendo il nostro impegno nel garantire un servizio di trasporto in grado di rispondere alle esigenze di una committenza sempre più attenta al tema della sostenibilità”. Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania, intervenuto alla cerimonia di consegna dei nuovi veicoli alla Casilli Enterprise, ha invece voluto evidenziare come “anche in questa occasione la Casilli Enterprise abbia dimostrato di essere un’azienda con solide basi nel presente, ma con un occhio sempre attento alle innovazioni future”, rivolgendo i propri complimenti alla famiglia Casilli “per la voglia costante di innovare e per il contributo prezioso nel dare vita a un sistema di trasporto maggiormente efficiente e sostenibile”.“Con i nuovi veicoli consolidiamo ulteriormente la collaborazione con la Casilli Enterprise, un’azienda di grande prestigio che ha sempre dimostrato grande sensibilità per progetti legati alla sostenibilità”, ha cocluso Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania. “Sono certo che i nuovi veicoli daranno alla Casilli Enterprise grandi soddisfazioni dal punto di vista dell’efficienza: i nostri motori 13 litri sono riconosciuti dal mercato per gli eccellenti consumi, con importati vantaggi sia dal punto di vista economico che ambientale”.