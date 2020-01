Coranavirus affonda le crociere: Msc e Costa cancellano le partenze dai porti cinesi

Le compagnie di crociere Msc e Costa crociere hanno deciso di cancellare alcune partenze dai porti cinesi in seguito all’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Msc ha cancellato tre partenze previste della nave Splendida, che ha una capienza di 6.880 persone e avrebbe dovuto lasciare il porto i primi giorni di febbraio alla volta del Giappone. Costa ha sospeso le partenze previste tra oggi e il prossimo 4 febbraio. Nuove cancellazioni che seguono quelle adottate nei giorni scorsi quando erano state annullate a scopo precauzionale le partenze da Shanghai della Spectrum of the Seas, della compagnia statunitense Royal Caribbean, di Costa Crociere, che aveva bloccato le partenze di tutte le proprie quattro navi di stanza nell’area, Costa Serena, Costa Atlantica, Costa Venezia e Costa Neoromantica, dal 25 gennaio al 2 febbraio, e della stessa Msc che aveva annullato la partenza, anche in questo caso da Shanghai, offrendo ai passeggeri la possibilità di ottenere il rimborso o di prenotare una nuova crociera alla medesima tariffa, con la possibilità di ricevere alcuni upgrade a bordo.