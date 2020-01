Tunnel del Brennero, l’accesso sul territorio tedesco non ci sarà prima del 2050?

La progettazione della tratta d’accesso al tunnel del Brennero su territorio tedesco prosegue, ma l’eventuale costruzione sarà decisa solo in un secondo momento, quando sarà confermato l’effettivo bisogno. A dare la notizia della messa in discussione dell’opera, contestata da sindaci e ambientalisti, è un articolo pubblicato dal quotidiano Tiroler Tageszeitung ricordando come già da tempo “Vienna e Bruxelles lamentino i ritardi in Germania” e pronosticando” che “con la nuova battuta d’arresto la tratta d’accesso in Baviera al tunnel del Brennero, che dovrebbe entrare in funzione a fine 2028, potrebbe non essere realizzata prima del 2050″. Per il leader dell’ultradestra Fpoe in Tirolo, Markus Abwerzger, la galleria a questo punto rischia di diventare “un pozzo senza fondo”.