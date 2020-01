Risciò elettrici, l’idea di Amazon in India per consegnare le merci fermando l’inquinamento

Amazon e alcune aziende specializzate nella realizzazione di prodotti, parti o componenti forniti poi ad altre società che vi appongono il proprio logo presto potrebbero mettere in commercio una flotta di risciò elettrici vin India che garantiscano consegne sostenibili e sicure degli ordini dei clienti. “Significativi progressi negli ultimi anni nel settore della mobilita’ elettrica in India hanno portato alla tecnologia avanzata e ai componenti superiori di motore dell’azienda in una nota aggiungendo che “l’attenzione del governo per incoraggiare l’adozione di veicoli elettrici nel paese e i passi verso la creazione di infrastrutture di ricarica hanno aiutato l’azienda ad accelerare e tracciare la propria visione per veicoli elettrici in India”. Già nel 2020, questi veicoli potrebbero operare in oltre 20 citta’ dell’India fra cui Delhi Ncr, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Nagpur.