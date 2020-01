In dieci anni l’Italia ha perso quasi il 40 per cento delle merci trasportate su strada

Un miliardo e mezzo di tonnellate di merci trasportate su strada nel 2008, soltanto 920 milioni nel 2018, con un saldo passivo di oltre il 40 per cento dei “carichi” persi per strada in dieci anni. A raccontare il crollo verticale del trasporto merci su gomma sono i dati Eurostat citati nel volume ‘100 numeri per capire l’autotrasporto’ realizzato dal periodico Uomini e Trasporti. Uno studio, presentato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che racconta anche come nello stesso periodo l’Italia dell’autotrasporto abbia perso quota in Europa attestandosi come sesto mercato per quantità di merci trasportate, dopo Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Polonia, perdendo una po posizione rispetto al quinto posto del 2008. Un “bilancio”, redatto utilizzando anche dati Inail, Istat e Infocamere, pesantemente in rosso che mostra una leggera inversione di tendenza proprio nel 2018 quando, per la prima volta nel periodo esaminato, i traffici su gomma sono cresciuti del 4 per cento rispetto al 2017 (chiuso a quota 885,4 milioni di tonnellate). Una ripresa che però viene definita “debolissima” e che nel 2019 “potrebbe già svanire” perché secondo la nota generale di Confetra “si assisterebbe a un rallentamento della crescita e in certi casi a una nuova inversione di tendenza”.