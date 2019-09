Autotrasporti Chiarcosso, l’azienda-famiglia che offre ai dipendenti-genitori un asilo nido

Ci sono aziende che per i propri dipendenti rappresentano una “grande famiglia”. E ci sono aziende che fanno di tutto per mettere i propri “dipendenti-familiari”,ma anche “dipendenti-genitori”, in condizioni di vivere nel migliore dei modi ogni momento della propria giornata: “professionale” e “familiare”. Accade alla Autotrasporti Chiarcosso di Udine che nella sua nuova sede in via Oderzo 22, teatro sabato 28 settembre del “ Chiarcosso Day”, organizzato in occasione dei 60 anni dalla nascita, ha voluto realizzare anche un asilo nido, struttura pensata proprio per facilitare e supportare al meglio i dipendenti e le loro famiglie. Un’iniziativa che verrà salutata anche dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ospite d’onore dell’evento durante il quale lavoratori, clienti e fornitori saliranno sul palco per ricevere speciali riconoscimenti per l’anzianità di servizio e la fedeltà dimostrata nel corso degli anni. Il programma scatterà alle 16.30 con la visita all’azienda seguita dal benvenuto dato a tutti i partecipanti da Sante Chiarcosso, da 40 anni alla guida dell’azienda fondata dal padre Luigi (e diventata, negli anni, una delle principali realtà trivenete nel campo della logistica e del trasporto di materie prime, semilavorati e rifiuti, impiegando 200 dipendenti e con un parco mezzi di 500 veicoli), e dagli interventi degli ospiti d’onore per poi concludersi in bellezza con le premiazioni e la cena allietata da un accompagnamento musicale.