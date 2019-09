Una donna al volante del ministero dei Trasporti: è Paola De Micheli, vicesegretaria del Pd

Quarantacinque anni, di Piacenza, laureata in Scienze politiche all’Università Cattolica di Milano, imprenditrice nel settore agro alimentare, vicesegretaria del Pd, responsabile della campagna per le primarie di Nicola Zingaretti: Paola De Micheli, è la nuova ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti chiamata a sostituire l’esponente “grillino” Danilo Toninelli. Un’esponente del Pd considerata per anni vicinissima a Pierluigi Bersani ed Enrico Letta che aveva però accettato di fare parte del governo Renzi come sottosegretaria all’Economia. L’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l’aveva voluta come commissaria per la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia.