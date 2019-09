Toto ministri, alla guida di Infrastrutture e Trasporti non tornerà Graziano Delrio

Chi sperava che alla guida del ministero per le Infrastrutture e i trasporti nel nuovo Governo Movimento 5 Stelle Pd potesse salire Graziano Delrio, un ex e dunque uno “già a conoscenza della materia” e non un “nuovo ministro”, a digiuno di problemi e soluzioni, col rischio di perdere ulteriori mesi in attesa che possa documentarsi e formarsi, rimarrà deluso. Graziano Delrio si è infatti “chiamato fuori” confermando all’agenzia Ansa di “non essere mai stato mai stato nella squadra di governo”. Il capogruppo Pd alla Camera, intervistato al termine del tavolo sul programma a palazzo Chigi durato quasi tre ore, ha aggiunto d’essere fiducioso che la squadra possa essere all’altezza delle sfide del Paese.