Truck team in the valley, l’edizione numero 6 del raduno a Gera Lario sarà da record?

Ha solo sei anni di vita, ma il raduno di mezzi pesanti nato dalla passione di tre camionisti, Simone Luca e Davide, fondatori dell’associazione Truck team in the valley è un evento che di strada ne ha già percorsa parecchia. E il 7 e 8 settembre l’evento ospitato a Gera Lario, paesino che si specchia nelle acque del del Lago di Como , proverà a compierne un altro importante tratto, superando il record di 189 mezzi partecipanti: oltre il doppio dei 90 presenti alla prima edizione del 2014. Un successo ottenuto grazie alla “notorietà” dell’evento, cresciuta di anno in anno, e che nell’edizione 2018 ha fatto approdare sulle rive del lago Tir provenienti non solo dall’Italia ma anche da Svizzera, Francia, Olanda, Slovenia. “Negli anni siamo cresciuti, grazie anche al sostegno di una ventina di sponsor e di diversi altri collaboratori, tra cui i responsabili di un’associazione benefica, che ci aiutano a rendere possibile organizzare il raduno che, oltre all’esposizione dei truck , propone stand gastronomici, stand delle case costruttrici e del mondo del trasporto, giochi e giostre per grandi e piccoli, balli con musica country”, spiegano i tre fondatori “ con il grande spettacolo, sabato sera, dei fuochi d’artificio in riva al lago e, la domenica, il gran finale con le premiazioni,dove i nostri ospiti e i loro truck saranno i protagonisti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti”.