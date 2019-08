I piloti Ferrari di oggi e di ieri incontrano i tifosi in Piazza Duomo per i 90 anni del Gp d’Italia

Dedicato a chi sogna un incontro ravvicinato con i propri idoli della Formula 1 di oggi e di ieri, da Sebastian Vettel e Charles Leclerc a Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens Barrichello, ma anche con le loro monoposto. Un appuntamento straordinario reso possibile dall’’evento 90 Anni di emozioni”, che mercoledì 4 settembre, a partire dalle 17 in Piazza Duomo a Milano, vedrà l’Aci, Automobile club d’Italia e la scuderia Ferrari unirsi per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza. Un evento grazie al quale ripercorrere la storia del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza così come la straordinaria avventura della scuderia del cavallino rosso, grazie a una spettacolare parata di auto e piloti, applauditi dai loro tifosi, primi fra tutti, in pole position, i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi. “Novanta anni incredibili, indimenticabili, irripetibili di una grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo”, ha commentato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci: “Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia straordinaria che festeggeremo insieme alla scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e domani”. Scuderia Ferrari che, ha voluto evidenziare Mattia Binotto, esponente della casa di Maranello, “ha vinto più di qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio”. Eccellendo – ma questa è una storia assai meno nota, anche nel motociclismo, agli albori della sua storia.