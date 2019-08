I mezzi che avete amato nella vita? Fateli ritrarre dall’artista che dipinge camion, auto, moto

Ci sono camion spesso vecchi, spessissimo “carichi” di ricordi di un’intera vita da autotrasportatore che meritano un posto particolare nel libro di ricordi di chi al volante di quel mezzo ci ha passato una parte importante della propria esistenza. Camion peri quali molti proprietari hanno provato addirittura un affetto speciale. A questi autotrasportatori e a quei mezzi Livio Franceschetti, pittore e incisore di Gardone Val Trompia , in Valle Camonica, con lo studio a Zanano di Sarezzo, sempre in provincia di Brescia, propone un’opportunità unica: immortalare quel mezzo in un quadro. Cosa che ha già fatto su commissione di alcuni autotrasportatori ai quali l’artista, conosciuto spesso per il nome del progetto “Arte Ruggine” che ha realizzato, ispirandosi ad alcuni suggestivi scatti del fotografo tedesco Dieter Klein, ha chiesto, per realizzare l’olio su tela, semplicemente una o più immagini del mezzo. Foto destinate poi a trasformarsi, pennellata dopo pennellata, in un’opera d’arte come avvenuto del resto anche per vecchie automobili e motociclette, spesso in disfacimento, in alcuni casi ritratte “inghiottite gradualmente dalla natura”. Ritratti, dove, spiega l’artista, “la ruggine è sinonimo di abbandono o di distacco forzato dal passato” mentre “le cornici, ricavate minuziosamente da vecchie travi di legno, sono coerenti con l’idea della vita che si riappropria degli spazi industriali” è possibile ammirare sul sito di Livio Franceschetti che è facile incontrare personalmente in occasione dei mercatini ospitati di domenica a Iseo. Per informazioni: e mail : livfra@libero.it; telefonino + 39 320 1952431