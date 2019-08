Scania 540, l’ennesima magia del motore creato per aumentare la potenza e ridurre i consumi

Un risparmio del 2 per cento potrebbe apparire, a prima vista (e ai non addetti ai lavori), ben poca cosa, soprattutto in tempi di “saldi” e offerte speciali che promettono di tagliare il 50, 60, 70 per cento. Moltiplicato per centinaia di migliaia di litri di carburante, e dunque per milioni di euro, il punto di vista cambia però radicalmente e un taglio nei consumi del 2 per cento assume un valore non indifferente, soprattutto per imprese di autotrasporto con flotte di centinaia di mezzi. A ridurre i consumi del 2 per cento è il nuovo motore Scania da 540 cavalli che va ad arricchire ulteriormente la già vasta gamma di motori da 13 litri del marchio leader di mercato. Un nuovo propulsore, concepito “soprattutto per applicazioni e clienti che richiedono potenze elevate e un’ottima guidabilità combinate con la sensibilità al carico utile o a limitazioni del peso sull’assale anteriore” , come si legge nella scheda di presentazione dell’ultimo nato in casa Scania, che Alexander Vlaskamp, vice presidente senior alla guida di Scania Trucks, ha definito “il motore perfetto per chiunque abbia bisogno di maggiore potenza per le proprie operazioni di trasporto. Fedeli alla nostra promessa di garantire un’offerta sempre più su misura, abbiamo risposto all’esigenza dei nostri clienti di avere una versione top della nostra gamma di motori 6 cilindri in linea, leader di mercato per quanto riguarda i consumi, e che ha visto i veicoli Scania dotati di questo propulsore incoronati “Green Truck” in Germania per il terzo anno consecutivo, un risultato davvero straordinario”, ha aggiunto Alexander Vlaskamp, evidenziando come il nuovo motore da 540 cavalli, che condivide gran parte della tecnologia con il gemello da 500 cavalli, a partire dal turbocompressore a geometria fissa con cuscinetti a sfera invece di bronzine, abbini alle eccellenti prestazioni in termini di consumo di carburante l’utilizzo della tecnologia pura Scr per il trattamento delle emissioni, tutelando così l’ambiente. Un motore “che con la giusta rapportatura, funzionerà bene sia nel trasporto legname sia di tulipani, capace di garantire risultati eccellenti sia in termini di costi sia di uptime, e dunque un’eccellente economia operativa totale” e che proprio grazie ai migliori consumi di carburante e al rapporto peso/potenza ottimizzato rappresenterà “una scelta attrattiva per molti clienti Scania. Un gioiello della tecnologia capace di realizzare quello che non moltissimi anni fa sarebbe apparso impossibile: aumentare la potenza consumando meno. Quasi una magia…