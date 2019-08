Sconto del 50 per cento in autostrada per i mezzi pesanti che non intasano la Firenze-Pisa-Livorno

Pedaggi autostradali scontati quasi della metà per i mezzi pesanti che percorrono le A11 e A12 in alternativa alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. È questo l'”esperimento”, che vede protagonisti i mezzi di classe 3, 4 e 5 di imprese titolari di contratto Telepass con Viacard, varato dalla Regione Toscana con l’obiettivo “di limitare per quanto possibile i disagi all’utenza e le code dovute al cantiere per il miglioramento della sicurezza lungo la Fi-Pi-Li” come ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, aggiungendo che “la sperimentazione durerà due mesi, al termine dei quali la Regione valuterà se far proseguire l’iniziativa. La Regione Toscana sta portando avanti tutto quanto in suo potere per ridurre le criticità e, tra queste, la presenza in strada di mezzi pesanti”, ha sottolineato l’assessore, “e togliendo camion e pullman dalla Firenze-Pisa-Livorno la code subiranno una riduzione notevole e con esse anche i disagi per l’utenza, sia nei giorni lavorativi sia nel fine settimana”. L’agevolazione tariffaria riguarderà le i tratte delle autostrade A11 e A12 Firenze Ovest- Pisa Nord; Firenze Scandicci – Pisa Nord; Calenzano – Pisa Nord; Firenze Impruneta – Pisa Nord; Firenze Sud- Pisa Nord; Prato est – Pisa Nord; Firenze Ovest – Pisa Centro; Firenze Scandicci – Pisa Centro; Calenzano – Pisa Centro; Firenze Impruneta – Pisa Centro; Firenze Sud – Pisa Centro; Prato est – Pisa Centro; Firenze Ovest – Livorno; Firenze Scandicci – Livornoì; Calenzano – Livorno; Firenze Impruneta – Livorno; Firenze Sud – Livorno; Prato est – Livorno. I transiti con pagamento ‘self service’ o manuale (contanti, tessere, carte di credito, bancomat) o tramite Telepass Family non saranno scontati. Gli aventi diritto allo sconto ma senza contratto Telepass con Viacard potranno attivarlo in qualsiasi Punto Blu di Toscana, Liguria ed Emilia Romagna o in uno dei centro servizi presenti sul sito www.telepass.com.