Il ministro Toninelli all’arrembaggio di Tirrenia: “Un mare di denaro pubblico a chi alza i prezzi””

Mettere fine al “monopolio della Tirrenia in Sardegna”. È questa la nuova battaglia che il ministro alle infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli si prepara a combattere. Il “guanto di sfida” è strato lanciato a Cagliari, in occasione della campagna elettorale per le votazioni regionali dove il ministro ha annunciato una nuova gara nel luglio del 2020 sottolineando che “chi la vincerà dovrà rispettare delle condizioni paritarie tra i suoi interessi legittimi di guadagno e i vantaggi da garantire in termini di utilità sociale per il popolo sardo. Verrà finalmente scritta una convenzione in cui al centro vengono posti i cittadini sardi e non gli interessi di una compagnia che ha preso tantissimi soldi pubblici e ha aumentato i prezzi”, ha spiegato Danilo Toninelli definendo quanto accaduto fin qui “sconvolgente”.