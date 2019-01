Neanche un fiocco di neve, ma scatta il blocco ai tir. La foto che “condanna” la malaburocrazia

“Ecco documentata con foto da una nostra impresa l’assurda decisione di blocco del traffico dei Tir per presunta nevicata in arrivo ma non si sa quando. Non si può continuamente penalizzare il mondo del trasporto in modo superficiale senza un confronto con la categoria e i comitati appositamente costituiti”. A denunciare una macchina burocratica incapace di capire se la neve è davvero un’emergenza reale o solo virtuale è Doriano Bendotti , segretario della Fai Conftrasporto di Bergamo, dopo aver ricevuto un’immagine scatta dal conducente di un camion di un’impresa associata in trasferta nel Lazio e “vittima”del primo blocco del 2019 scattato sulla A24, all’altezza dell’ area di servizio Civita Sud, a 70 chilometri da Roma in direzione Pescara.Uno stop deciso per ordine del prefetto dalle 17 di oggi fino alle 8 di sabato mattina.Senza neanche un fiocco di neve caduto….