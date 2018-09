Genova ha aperto una nuova strada riservata ai Tir che devono imbarcarsi o sbarcare

È lunga circa 4 chilometri ed è suddivisi in tre rami la nuova strada inaugurata a Genova riservata ai mezzi pesanti per agevolare il traffico merci dopo il crollo del ponte Morandi. Via della Superba, come è stata battezzata, transita all’interno dell’area portuale e della zona industriale dell’Ilva e, come riportato sul sito internet del Comune di Genova, consente ai camion che provengono dall’autostrada di “confluire sulla rotatoria dell’aeroporto, per poi svoltare in prossimità della foce del Chiaravagna, all’altezza del deposito container Derrik. Da questo punto inizia un tratto di circa 1,7 chilometri che attraversa lo stabilimento Ilva. Si tratta del tratto più complesso, perché deve convivere con le attività dello stabilimento, che conserva la necessità di attraversare la strada in due punti con i propri treni. Allo sbocco di Levante”, spiegano sempre i responsabili del Comune, “ esiste la possibilità di connettersi con la strada a mare attraverso la rotatoria di San Giovanni D’Acri, oppure di proseguire in direzione del porto. Arrivati sulla sponda destra del torrente Polcevera si potrà proseguire in direzione nord ma, allo stato attuale, a causa della Zona Rossa, non oltre Campi. Non appena possibile questa strada verrà riaperta e utilizzata a doppio senso per cercare di favorire l’utilizzo di questo itinerario, con possibilità di raggiungere lo svincolo autostradale di Bolzaneto.

La direttrice verso il porto, invece, utilizza il ponte provvisorio esistente. Corre a fianco della linea ferroviaria, per poi giungere in un punto in cui è possibile smistare i veicoli o verso la sopraelevata portuale o verso le strade interne del porto. Sul luogo verrà installato un posto di controllo dell’autorità portuale che, successivamente, diventerà anche doganale.”

Per l’apertura ai mezzi pesanti del viadotto che collega l’autostrada con l’aeroporto (limitato, a oggi, al transito dei veicoli fino a 7,5 ton), occorrerà invece attendere ancora qualche giorno.

Ulteriori informazioni sull’opera, sono disponili sul sito internet del Comune di Genova -http://www.comune.genova.it/