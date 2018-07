Tir fermi da venerdì a domenica per l’esodo estivo. Ecco tutti i divieti da rispettare

L’esodo estivo “ferma” i tir. Scatterà infatti dalle 16 di venerdì 27 luglio e durerà fino alle 22 dello stesso giorno, per poi “ripartire” dalle 8 di sabato 28 luglio fino alle 22e dalle 7 alle 22 di domenica per il consueto divieto domenicale estivo, l’alt alla circolazione per i veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate. E lo stesso schema entrerà in vigore la settimana successiva, con la differenza che il divieto di venerdì 3 agosto inizierà alle14. Per l’intero mese di agosto sarà poi in vigore il divieto di circolazione, sempre per i veicoli sopra 7,5 tonnellate, anche il sabato: l’11 agosto dalle 8 alle 22, mentre il 18 e il 25 agosto dalle 8 alle 16. Camion fermi anche mercoledì 15 agosto dalle 8 alle 22. A settembre il calendario vedrà invece divieti solo la domenica (dalle 7 alle 22), mentre da ottobre riprende l’orario domenicale invernale (dalle 9 alle 22). Tutti questi divieti non valgono per i veicoli che beneficiano delle deroghe.