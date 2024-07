Ferrovie dello Stato, ecco chi “guiderà la locomotiva” dell’azienda nei prossimi tre anni

Cambio della guardia nella “locomotiva” delle Ferrovie dello Stato. Alla guida del gruppo che fa muovere l’Italia su rotaia siederà, nel prossimo triennio, con il ruolo di presidente Tommaso Tanzilli, docente universitario già direttore di Federalberghi di Roma oltre che, presidente dell’Ente bilaterale territoriale per il turismo, affiancato dal nuovo amministratore delegato, ruolo per il quale la scelta del nuovo consiglio d’amministrazione è caduta su a Stefano Donnarumma, ex amministratore delegato e direttore generale di Terna Spa, nonché presidente di GO15, ’associazione mondiale dei cosiddetti Very Large Power Grid Operators per la trasmissione dell’energia elettrica. Insieme con Tommaso Tanzilli e Stefano Donnarumma, sono stati nominati nel Cda anche Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti , Tiziana De Luca e Pietro Bracco. Un augurio di buon lavoro alla nuova squadra delle FS è stato rivolto da Edoardo Rixi, vice ministro ai Trasporti, nella certezza che “ saprà affrontare le sfide verso nuovi traguardi di eccellenza, innovazione e sostenibilità, impegnandosi per continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti a milioni di viaggiatori che ogni giorno scelgono le nostre ferrovie”.