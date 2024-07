Land Rover Defender 130 Outbound, l’arma in più della Croce Rossa per affrontare i disastri

C’è un nuovo mezzo “speciale” nella flotta della Croce Rossa italiana pronto a entrare in azione per raggiungere aree del Paese colpite da disastri: è la nuova Land Rover Defender 130 Outbound donata dalla casa inglese alla Cri in occasione del 160° anniversario della nascita dell’organizzazione di volontariato e pronta a recitare un doppio ruolo nei teatri delle emergenze: quella di mezzo d’intervento, modificato con il supporto degli specialisti della Cri, e quello di piattaforma per la tecnologia di connessione della Croce Rossa Italiana, fungendo da stazione satellitare mobile in grado di mantenere le comunicazioni nelle aree colpite da disastri garantendo così i collegamenti fra il personale chiamato ad affrontare disastri come terremoti o inondazioni, eventi che spesso compromettono la rete cellulare. Il tutto a bordo di un fuoristrada praticamente inarrestabile, con sospensioni pneumatiche elettroniche la cui escursione arriva fino a poco meno di mezzo metri e la capacità di attraversare guadi con quasi un metro d’acqua e fango.