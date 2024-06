Fai al fianco di Giorgia Meloni per fermare “l’ondata ambientalista che frena chi lavora”

Le imprese di autotrasporto e di logistica aderenti alla Fai, Federazione degli autotrasportatori Italiani che aderisce a Conftrasporto-Confcommercio, applaudono le parole del premier Giorgia Meloni, che si uniscono a quelle dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani: “bisogna fermare l’ondata ambientalista che mette in difficoltà lavoratori, imprese e, in prospettiva, l’economia italiana dei servizi”. Ad affermarlo è il presidente della Fai, Paolo Uggè, che dopo aver ascoltato il discorso del presidente del Consiglio alla Camera ha ribadito la disponibilità della federazione “a sostenere i tre leader del Governo per portare in tutte le sedi opportune, italiane e comunitarie, le ragioni per una transizione ecologica che veda, prima di tutto, le famiglie e le imprese protagoniste senza obblighi imposti dall’alto che, tra l’altro, non porterebbero alcun vantaggio di natura ambientale, ma provocherebbero solo un appiattimento dell’economia italiana ed europea rispetto ad altre economie mondiali”.