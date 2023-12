Babbo Natale risale in moto per fare un dono speciale alle famiglie delle persone autistiche

L’abbigliamento in sella alla moto è importantissimo. Lo sanno perfettamente i piloti più esperti, attentissimi a proteggersi in caso di cadute ma anche dal clima, oltre che a essere ben visibili e “riconoscibili” nel traffico. I motociclisti che domenica 17 dicembre saranno al via, domenica 17 dicembre a Bergamo, dell’edizione 2023 della Babbo Bikers sanno invece altrettanto bene che c’è un capo più di tutti indispensabile: la divisa da Babbo Natale, con tanto di berretto e barba bianca. Una “divisa che più visibile nel traffico non si può ” chè trasformerà in uno grande spettacolo un evento benefico, con i fondi raccolti che verranno devoluti all’associazione “Autismo è…” Onlus, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Moto Club Scuderia Fulvio Norelli. L’unica “divisa”, quella di “Papà natale” ammessa per prendere il via, con la possibilità per chiunque di rendere più natalizia anche la moto addobbandola a piacere (ma sempre tenendo conto del Codice della strada). Il ritrovo è previsto alle 10 nel piazzale del parcheggio di Largo Belotti, nel cuore della città bassa, per sbrigare le formalità di conferma di iscrizione, per poi partire, da Teatro Donizetti (dopo che a tutti i partecipanti sarà consegnata la divisa rossa e bianca) dando il via alla sfilata fra le strade di Bergamo per fare rientro sempre al punto di partenza dove sarà allestita un’estrazione a premi a cura dei sostenitori dell’evento, accompagnata da musica e tanta allegria. Una perfetta occasione per scambiarsi gli auguri, ma anche opinioni e idee sul fantastico mondo del motociclismo. Oltre, ovviamente, per contribuire, attraverso un’offerta da parte di ogni partecipante, a sostenere le famiglie con bambini affetti da autismo: genitori che molto spesso a causa delle difficoltà economiche non possono partecipare alle numerose iniziative proposte dall’associazione, prima fra tutte il percorso di inserimento nel mondo del lavoro, che “Autismo è…” da anni si impegna a promuovere per ridurre le “distanze” che inevitabilmente si creano fra una persona autistica e il resto del mondo. Babbo Bikers è aperta a tutti i possessori di veicoli a due ruote, regolarmente immatricolati per l’utilizzo su strada e assicurati, e per pre-iscriversi, evitando così code e assembramenti, basta utilizzare l’apposito modulo con line sul sito dell’associazione (clicca qui) oppure telefonando al numero 348/7105661. La quota minima d’iscrizione, di 25 euro per il pilota e di 15 per il passeggero, verrà versata il giorno dell’evento.