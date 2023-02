L’era delle auto a benzina e diesel sta per finire in Europa. Stop alle immatricolazioni dal 2035

L’Europa si sta preparando alla fine di un’era: quella delle auto come le abbiamo sempre conosciute, mosse da un motore alimentato a benzina o gasolio. Un’era iniziata nel 1886 con il debutto del primo prototipo di automobile con motore a scoppio, la Patent Motorwagen, soprannominata anche Velociped, e che potrebbe terminare nel 2035. Entro quella data il parlamento europeo ha fissato infatti lo stop definitivo all’immatricolazione di auto a benzina e diesel. Un provvedimento, inserito nel pacchetto Ue sul clima “Fit for 55”, approvato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti che riguarda le auto ma che è stato affiancato da misure anche per autobus e camion con nuovi obiettivi di emissioni di Co2 per i nuovi veicoli pesanti a partire dal 2030. L’obiettivo è di ridurre per quella data del 45per cento le emissioni rispetto ai valori 2019 e per raggiungerlo è stato proposto di rendere tutti i nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030″.