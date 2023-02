Bonus per pagare la patente da camionista, è partita la corsa ad accaparrarsi fino a 2500 euro

Si è acceso alle 12 di oggi il semaforo verde che ha fatto scattare sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la corsa riservata agli aspiranti conducenti di mezzi pesanti per ottenere il bonus, per un valore fino a 2500 euro, da utilizzare per pagare parte delle spese per ottenere le patenti C ed E, per la guida degli automezzi per trasporto di merci, e della Cqc , la carta di qualificazione del conducente. Una corsa alla quale possono partecipare uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 35 anni di età che vogliono acquisire i titoli abilitativi per l’autotrasporto e che sulla piattaforma potranno trovare anche un manuale operativo che agevola nelle operazioni di gestione del voucher fino alla sua fatturazione. Per ottenere il bonus i richiedenti devono aver già sostenuto o essere in grado di sostenere la spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026. L’ammontare totale della somma messa a disposizione dal ministero è di 3,7 milioni di euro per il 2022 e 5,4 milioni di euro per ogni anno dal 2023 al 2026. Il contributo sarà pari all’80 per cento della spesa sostenuta e sarà riconosciuto una sola volta. Per navigare sulla piattaforma del ministero clicca qui