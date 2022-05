Alis on Tour, l’Italia in movimento riparte alla scoperta di trasporti e logistica del Mezzogiorno

Valorizzare l’importanza strategica del trasporto e della logistica e, in particolare, la centralità del Sud nel sistema produttivo nazionale e nello scenario europeo: è questo l’obiettivo c he si propone “Alis on Tour, L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno”, iniziativa organizzata dall’associazione per lo sviluppo della logistica e dell’intermobilità sostenibile presieduta da Guido Grimaldi, pronta a partire martedì 24 maggio dalle 16.30 nella sede nazionale di Alis a Roma, in Via Rasella, 157. Una prima tappa alla quale seguiranno quelle di Napoli, il 14 giugno, Manduria, il 5 luglio , e Catania, il 2 agosto, con la partecipazione di diversi esponenti istituzionali e politici di primo piano invitati ad analizzare il presente e, soprattutto, il futuro di un mondo, quello dei trasporti e della logistica, che rappresenta il vero motori dell’economia del Paese,