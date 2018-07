Intermodalità, partiti i primi treni tra il porto di La Spezia e Prato: collegamento tutti i mercoledì

Sono partiti questa settimana i collegamenti tra il porto della Spezia e l’interporto di Prato. Mercoledì una ventina di container sono stati inviati in Toscana partendo dal terminal spezzino di Lsct e un altro convoglio, con circa dieci container, ha percorso il viaggio contrario. “Si amplia la nostra offerta di servizi ferroviari”, ha commentato la presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, Carla Roncallo, “aggiungendo un collegamento sul quale si stava lavorando da tempo. Una ulteriore conferma della vocazione ferroviaria dello scalo della Spezia, che oggi movimenta oltre il 30 per cento delle merci via treno e che potrà contare nel breve periodo anche su nuove infrastrutture ferroviarie che permetteranno una maggiore efficienza e un incremento significativo di capacità rail”.

“Il servizio è ancora in una fase sperimentale, ma segna una tappa importante per dare finalmente vita a quel sistema intermodale, di scambio gomma-ferro, collegato ai grandi assi della logistica e ai porti del Mediterraneo, pensato all’origine dell’Interporto della Toscana Centrale”, ha spiegato il presidente dell’interporto della Toscana Centrale, Ivano Marchetti. I container che mercoledì sono arrivati a Prato erano provenienti dall’Oriente, in particolare dalla Cina. Quelli che hanno viaggiato verso il porto ligure hanno invece destinazione Stati Uniti. I collegamenti sono previsti ogni mercoledì.